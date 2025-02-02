Посол РФ в Дании: Запад не признает свою ошибку в ситуации с кабелями на Балтике

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Запад не станет признавать допущенные ими ошибки в связи с разрывом кабелей в Балтийском море и ложными обвинениями в адрес РФ, заявил ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.
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