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Посол РФ в Дании: Запад не признает свою ошибку в ситуации с кабелями на Балтике

Посол РФ в Дании: Запад не признает свою ошибку в ситуации с кабелями на Балтике

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Запад не станет признавать допущенные ими ошибки в связи с разрывом кабелей в Балтийском море и ложными обвинениями в адрес РФ, заявил ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.

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Комментарии
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Eduard
Дело в другом,почему РФ это терпит?Не чего они неюпризнают,а России вроде плевать на то как их помоями поливают причем на одной и тойже теме! Бто от безнаказаности Запада,Россия же молчит!
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