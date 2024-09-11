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Объявлен конкурс на лучшие проекты социальной инфраструктуры «МАРТ»

Объявлен конкурс на лучшие проекты социальной инфраструктуры «МАРТ»

Стартовал конкурс «МАРТ», посвященный объектам социальной инфраструктуры, основное внимание в котором будет уделено проектам в сферах образования, культуры и спорта, реализованным через государственно-частное партнерство.

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