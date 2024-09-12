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Политика как она есть

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Пользователи пожаловались на ломающее экраны обновление Windows 11

Пользователи пожаловались на ломающее экраны обновление Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2, которое должно было улучшить работу дисплеев благодаря поддержке технологии HDR, однако вместо этого пользователи столкнулись с различными проблемами.

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