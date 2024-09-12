Пользователи пожаловались на ломающее экраны обновление Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2, которое должно было улучшить работу дисплеев благодаря поддержке технологии HDR, однако вместо этого пользователи столкнулись с различными проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии