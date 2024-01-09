Песков: в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах РФ будет налажено

Как заявил в ходе беседы с журналистами во вторник, 9 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, в которых возникли проблемы в системе ЖКХ, будет налажено.
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