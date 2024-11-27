Письмо Раечке

Раечка, дорогая! Привет! Вот и собралась, наконец, написать письмо. Уход тёти Эли меня немного подкосил, постоянно о ней думала, вспоминала, как мы с ней пообщались очень хорошо, и сообщение о её уходе был как гром среди ясного неба ☹Ну, Вечный ей Покой и земля Пухом! Хочу тебе как можно короче рассказать про себя, буду очень ждать тоже такое же от тебя 😊 Итак.