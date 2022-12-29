В Минцифры предложили создать механизм принудительного лицензирования зарубежного ПО. Глава министерства Максут Шадаев сообщил, что это необходимо, чтобы бизнес мог использовать закупленный ранее софт даже после ухода разработчика из страны.
В Минцифры предложили создать механизм принудительного лицензирования зарубежного ПО. Глава министерства Максут Шадаев сообщил, что это необходимо, чтобы бизнес мог использовать закупленный ранее софт даже после ухода разработчика из страны.
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