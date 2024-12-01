МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о готовности отказаться от территорий в обмен на членство Украины в НАТО вызвало восторг у президента РФ Владимира Путина, утверждают аналитики Sky News.
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