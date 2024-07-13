Тренер Усика не исключает, что его подопечный в скором времени может перейти в ММА

Тренер Александра Усика может переключиться на ММА или кулачный бой. Сергей Лапин, тренер известного украинского боксера Александра Усика, заявил, что после победы над Тайсоном его подопечный может задуматься об участии в других видах единоборств.
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