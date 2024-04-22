Вяжем свитер от Pat Menchini

Описание вязания джемпера от дизайнера Pat Menchini переведено из журнала “The Knitter” № 119. Размеры: XS (S, M, L, XL, XXL) Окружность груди – 76-81 (86-91, 97-102, 107-112, 117-122, 127-132) см, Окружность груди готового изделия – 87 (98, 108, 118, 128, 139) см^ Длина – 57 (58, 59, 60, 61, 62) см, Длина рукава по шву – 46 (46, 46, 46, 46, 46) см.
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