ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Проводятся ограниченные, локальные и целенаправленные рейды, утверждают в армейской пресс-службе. Также в сообщении говорится, что к операции войска готовились в последние месяцыИзраильские военные начали ограниченные, локальные и целенаправленные рейды против шиитского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана.