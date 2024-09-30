ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Проводятся ограниченные, локальные и целенаправленные рейды, утверждают в армейской пресс-службе. Также в сообщении говорится, что к операции войска готовились в последние месяцыИзраильские военные начали ограниченные, локальные и целенаправленные рейды против шиитского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана.
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