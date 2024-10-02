У дочери Курта Кобейна и сына Тони Хоука родился сын! Мальчика назвали Ронин Уокер Кобейн Хоук. Это первый внук фронтмена «Нирваны»! Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.
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У дочери Курта Кобейна и сына Тони Хоука родился сын! Мальчика назвали Ронин Уокер Кобейн Хоук. Это первый внук фронтмена «Нирваны»! Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.