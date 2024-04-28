Как безопасно удалить клеща: актуальные советы и рекомендации Елена ГалицкаяПроведение времени на природе всегда приносит удовольствие, однако необходимо помнить о возможных опасностях, в том числе о риске укуса клеща.
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