Лидер КПРФ Зюганов: Путин выступит с посланием ФС РФ в конце февраля

Президент России Владимир Путин огласит очередное послание Федеральному собранию в конце февраля. Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов объявил об этом на заседании парламентской фракции, сообщило РИА «Новости».
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