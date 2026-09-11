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Иркутск Сегодня

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В Ангарске водитель сел за руль без прав «подшофе» и лишился автомобиля

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор 41-летнему местному жителю, задержанному полицией за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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