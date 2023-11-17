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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спрос превзошёл ожидания: за 10 дней продано 308 смартфонов на российской ОС «А...

Спрос превзошёл ожидания: за 10 дней продано 308 смартфонов на российской ОС «А...

Спрос превзошёл ожидания: за 10 дней продано 308 смартфонов на российской ОС «Аврора»За первые 10 дней розничных продаж смартфонов и планшетов на российской операционной системе «Аврора» было продано в общей сложности 369 устройств.

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