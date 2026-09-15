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Зоолог Гомыранов: защита от наноклещей такая же, как и от обычных особей

Зоолог Гомыранов: защита от наноклещей такая же, как и от обычных особей

Нимфы, или наноклещи, ничем не отличаются от взрослых особей, поэтому и меры защиты от них такие же. На это 360.

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