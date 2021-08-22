Южный Федеральный

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Захарова напомнила Варшаве, что Польша внесла ««прямой вклад» в миграционный кризис в Европе

Захарова напомнила Варшаве, что Польша внесла ««прямой вклад» в миграционный кризис в Европе

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Беларусью, назвав «проблему с наплывом нелегальных мигрантов на границе грязной игрой белорусского президента Беларуси Александра Лукашенко и Кремля».

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