Захарова напомнила Варшаве, что Польша внесла ««прямой вклад» в миграционный кризис в Европе

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Беларусью, назвав «проблему с наплывом нелегальных мигрантов на границе грязной игрой белорусского президента Беларуси Александра Лукашенко и Кремля».