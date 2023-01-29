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Велимир Перасович: «Нижний Новгород» побеждает в последних матчах с большим преимуществом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ отдал должное сопернику.

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