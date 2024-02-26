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Литовские чиновники запаниковали после слов американского генерала о 5 статье договора НАТО

Литовские чиновники запаниковали после слов американского генерала о 5 статье договора НАТО

Вчера 2,2K прочитали Глава Минобороны Литвы недоволен заявлением американского генерала об активации 5 статьи договора НАТО, сообщает @lt.

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Николай Сопляков
В 1968 году Чехословакию взяли под контроль за 4 часа. Потери около 80-ти человек были уже после вхождения. Интересный факт.  В г. Ружомберок курсанты зенитно-артиллерийского училища утром  21 августа стали выглядыватьв окно, чтобы узнать какую форму одевать на зарядку. А под окнами и на плацу гуляют русские ваньки. Кинулись к оружейным комнатам, а там опять ваньки. Нейтрализованные часовые в каптерке пьют чай с замполитом Советской армии. Курсантов построили на плацу  и объявили каникулы. И так везде. А жертвы потом уже были (около 80 человек), когда молодежь Чехословакии поняла, что их 3, 14 здить никто не будет
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18 час.
Николай Сопляков
Стали выеживаться. И наглеть.
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18 час.

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