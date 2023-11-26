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Юристы объяснили решение ВС о праве мобилизованных на альтернативную службу

Юристы объяснили решение ВС о праве мобилизованных на альтернативную службу

Специалисты в юриспруденции обратили внимание на то, что российская Конституция и законы позволяют гражданину вступить в альтернативную службу вместо воинской только по причинам его убеждений или вероисповедания.

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