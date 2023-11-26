Юристы объяснили решение ВС о праве мобилизованных на альтернативную службу

Специалисты в юриспруденции обратили внимание на то, что российская Конституция и законы позволяют гражданину вступить в альтернативную службу вместо воинской только по причинам его убеждений или вероисповедания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии