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Суд обязал МВД выплатить семье убитой студентки Пехтелевой 700 тысяч рублей

Суд обязал МВД выплатить семье убитой студентки Пехтелевой 700 тысяч рублей

Девушку убивали на протяжении трёх часов, но полицейские так и не явились на вызов. К условным срокам лишения свободы были приговорены пятеро сотрудников МВД, которые допустили такую халатность.

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