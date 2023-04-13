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Бойцы ВС России показали, как с дрона атаковали украинский окоп в окрестностях Марьинки

Бойцы ВС России показали, как с дрона атаковали украинский окоп в окрестностях Марьинки

Российские военные сбросили боеприпас с дрона на огневую позицию ВСУ под Марьинкой. Кадры уничтожения точки были записаны на тот же беспилотник, пишет РИА Новости.

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