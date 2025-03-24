Это не шутка: с 1 апреля вырастет тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам в Омской области. Новый предельный тариф - 3,04 рубля (вместо сегодняшних двух рублей) за километр пути за чертой города.
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Это не шутка: с 1 апреля вырастет тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам в Омской области. Новый предельный тариф - 3,04 рубля (вместо сегодняшних двух рублей) за километр пути за чертой города.