В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» возле школы № 4 города Ардон перед началом занятий сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!».
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