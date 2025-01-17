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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» возле школы № 4 города Ардон перед началом занятий сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!».

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ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Наши ребятишки должны расти умными и здоровыми!!!
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