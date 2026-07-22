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Царьград

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Перерасчёт пенсий в августе: Кому добавят денег и когда их ждать

Перерасчёт пенсий в августе: Кому добавят денег и когда их ждать

В последний месяц лета некоторым пожилым людям традиционно корректируют суммы пенсионных выплат. Но это касается далеко не всех, и реальные цифры часто скромнее, чем кричат в новостях.

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