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Девушка

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Как перегрузка занятиями мешает ребёнку с дислексией учиться

Как перегрузка занятиями мешает ребёнку с дислексией учиться

Когда в семье растёт ребёнок с дислексией или дисграфией, родительская тревога часто превращается в бесконечный поиск новых активностей.

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