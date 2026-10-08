«Известия»: Германия не намерена запрещать выдачу виз гражданам России

Власти Германии не намерены вводить запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом «Известиям» сообщил европейский дипломатический источник.
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