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SUSANIN

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12 и 15 октября ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» проведёт две домашних игры

12 и 15 октября ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» проведёт две домашних игры

Ижевск. Удмуртия. 1 октября начался чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Баскетбольный клуб «Купол-Родники» из Ижевска уже провёл выездную серию, заработав 3 очка.

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