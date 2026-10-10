12 и 15 октября ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» проведёт две домашних игры

Ижевск. Удмуртия. 1 октября начался чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Баскетбольный клуб «Купол-Родники» из Ижевска уже провёл выездную серию, заработав 3 очка.
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