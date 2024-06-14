Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Выборы МГД восьмого созыва состоятся в Москве с 6 по 8 сентября текущего года Стало известно, что в ходе встречи с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на выборах нового состава МГД, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил основные программы и планы развития столицы на ближайшие годы.
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