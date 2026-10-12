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Daily Storm

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Удары по российским НПЗ грозят Зеленскому серьезным конфликтом с Трампом

Удары по российским НПЗ грозят Зеленскому серьезным конфликтом с Трампом

Под угрозой могут оказаться передача разведданных и продажа американского оружия КиевуВладимир Зеленский может вступить в самый серьезный конфликт с Дональдом Трампом за все время из-за ударов по российским НПЗ.

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