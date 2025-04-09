Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Какой третий сорт? И до пятого сорта ей далеко!Зеленский ответил...
  • Андрей
    И такая диаспора у нас есть?"Ъ": сирийская ди...
  • Федор Родников
    Средневековье в 21 веке-ужас.Baza: в Чечне на ...

Захарова: ситуация в экономике ФРГ чудовищна, страну могут ждать потрясения

Захарова: ситуация в экономике ФРГ чудовищна, страну могут ждать потрясения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Радио Sputnik" заявила, что немецкие политики должны выйти на центральные улицы Берлина, "построить плаху, положить на нее свои головы и признаться народу в преступлениях", поскольку экономическая ситуация в стране чудовищна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх