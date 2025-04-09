Захарова: ситуация в экономике ФРГ чудовищна, страну могут ждать потрясения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Радио Sputnik" заявила, что немецкие политики должны выйти на центральные улицы Берлина, "построить плаху, положить на нее свои головы и признаться народу в преступлениях", поскольку экономическая ситуация в стране чудовищна.