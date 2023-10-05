В Черкасской области Украины раздались взрывы

Проживающие на территории подконтрольной киевскому режиму Черкасской области граждане распространяют в социальных сетях информацию о том, что на территории региона оказались слышны серии из множества мощнейших взрывов.
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