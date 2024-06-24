А что это мы все о женском возрасте говорим? Как будто мужчины у нас не взрослеют, не стареют и не меняются, представляя собой гибрид Дункана Маклаута, хорошего коньяка, и старого коня в борозде… Между тем, от мужских гормональных скачков, полового созревания и увядания у женщин немало проблем.
Три неприятных мужских возраста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Климова
Мне вообще не нравится зависимость женщин от мужчин. Ну и пусть себе гормоны в юности, пусть себе кризис среднего возраста. Если женщина, сама зарабатывает, есть жилье и не нарожала десяток от большого ума, то ей по барабану, какие там проблемы у мужчин. Она о СЕБЕ думает. А вот если материальные проблемы, то женщина зависима и в мужике видит спасательный круг - по глупости. Так нам бабушки испокон веков вдалбливают сказки про щастье. Ей то и достанутся все эти кризисы, которые она будет разгребать и тянуть на себе и мужика, и троих детей. Но это дело личное, есть выбор.
Ответить
14 час.
Валерий Кривошеев
Оу, наша Мурена, оказывается, ещё и андролог, мужской сексопатолог, и специалист по мужской геронтологии! Таких специалистов в мире - просто не бывает! Готовая Нобелевская премия. Очередное БРАВО.
Ответить
1 час.
Валерий Кривошеев
Сразу вспомнился роман Валентина Пикуля "Три возраста Окини-Сан". Хороший роман.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии