Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Кривошеев
    Сразу вспомнился роман Валентина Пикуля "Три возраста Окини-Сан". Хороший роман.Три неприятных му...
  • Валерий Кривошеев
    Оу, наша Мурена, оказывается, ещё и андролог, мужской сексопатолог, и специалист по мужской геронтологии! Таких специ...Три неприятных му...
  • Елена Соколова
    При переезде в любой другой город (и даже в пределах родного города) было бы то же самое.«В регионе жили д...

Три неприятных мужских возраста

Три неприятных мужских возраста

А что это мы все о женском возрасте говорим? Как будто мужчины у нас не взрослеют, не стареют и не меняются, представляя собой гибрид Дункана Маклаута, хорошего коньяка, и старого коня в борозде… Между тем, от мужских гормональных скачков, полового созревания и увядания у женщин немало проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Климова
Мне вообще не нравится зависимость женщин от мужчин. Ну и пусть себе гормоны в юности, пусть себе кризис среднего возраста. Если женщина, сама зарабатывает, есть жилье и не нарожала десяток от большого ума, то ей по барабану, какие там проблемы у мужчин. Она о СЕБЕ думает. А вот если материальные проблемы, то женщина зависима и в мужике видит спасательный круг - по глупости. Так нам бабушки испокон веков вдалбливают сказки про щастье. Ей то и достанутся все эти кризисы, которые она будет разгребать и тянуть на себе и мужика, и троих детей. Но это дело личное, есть выбор.
Ответить
14 час.
Валерий Кривошеев
Оу, наша Мурена, оказывается, ещё и андролог, мужской сексопатолог, и специалист по мужской геронтологии! Таких специалистов в мире - просто не бывает! Готовая Нобелевская премия. Очередное БРАВО.
Ответить
1 час.
Валерий Кривошеев
Сразу вспомнился роман Валентина Пикуля &quot;Три возраста Окини-Сан&quot;. Хороший роман.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх