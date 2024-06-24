Три неприятных мужских возраста

НК

Наталья Климова

Мне вообще не нравится зависимость женщин от мужчин. Ну и пусть себе гормоны в юности, пусть себе кризис среднего возраста. Если женщина, сама зарабатывает, есть жилье и не нарожала десяток от большого ума, то ей по барабану, какие там проблемы у мужчин. Она о СЕБЕ думает. А вот если материальные проблемы, то женщина зависима и в мужике видит спасательный круг - по глупости. Так нам бабушки испокон веков вдалбливают сказки про щастье. Ей то и достанутся все эти кризисы, которые она будет разгребать и тянуть на себе и мужика, и троих детей. Но это дело личное, есть выбор.