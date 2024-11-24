По факту стрельбы в Саратовской области возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе в Саратовской области. Об этом передает «Рен ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.
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