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Всё о женщинах

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    маленькое дополнение!!! при выдаче вопросов егэ тут же должны быть напечатаны подробные ответы (крупным шрифтом)Екатерина Мизулин...
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    Прекрасное дополнение!Екатерина Мизулин...

Зашли в тупик? Учёные обнаружили интересный способ решения сложных задач

Зашли в тупик? Учёные обнаружили интересный способ решения сложных задач

Короткий дневной сон может существенно повысить способность мозга справляться с трудностями. Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research, показало, что люди, которые спали два часа, лучше справляются с задачами, чем те, кто отказывается от дневного сна.

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