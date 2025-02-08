Зашли в тупик? Учёные обнаружили интересный способ решения сложных задач

Короткий дневной сон может существенно повысить способность мозга справляться с трудностями. Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research, показало, что люди, которые спали два часа, лучше справляются с задачами, чем те, кто отказывается от дневного сна.
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