Форвард "Торонто" Мэттьюс побил рекорд Овечкина по голам в НХЛ в XXI веке

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке, принадлежавший капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину.
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