Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Орлов
    Взятка или хищение в сумме, как здесь говорится, пять - десять миллионов сопоставима со среднемесячной зарплатой чино...Аресты чиновников...
  • Андрей Зарубкин
    В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах.Аресты чиновников...
  • Вячеслав Нецветаев
    А куда до выборов смотрели?Аресты чиновников...

Аресты чиновников после выборов продолжаются. Счёт пошёл на десятки

Аресты чиновников после выборов продолжаются. Счёт пошёл на десятки

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 29 марта мы выпустили материал с обзором арестов чиновников различных рангов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Нецветаев
А куда до выборов смотрели?
Ответить
2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах.
Ответить
1 час.
Федор Орлов
Взятка или хищение в сумме, как здесь говорится, пять - десять миллионов сопоставима со среднемесячной зарплатой чиновника среднего звена. Дык наверное ещё рано кричать Ура, подождем до того как начнутся посадки за миллиардные преступления, А это чё ? Мелюзга какая то.😀👍
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх