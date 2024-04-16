ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 29 марта мы выпустили материал с обзором арестов чиновников различных рангов.
Аресты чиновников после выборов продолжаются. Счёт пошёл на десятки
Комментарии
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Вячеслав Нецветаев
А куда до выборов смотрели?
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2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах.
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1 час.
Федор Орлов
Взятка или хищение в сумме, как здесь говорится, пять - десять миллионов сопоставима со среднемесячной зарплатой чиновника среднего звена. Дык наверное ещё рано кричать Ура, подождем до того как начнутся посадки за миллиардные преступления, А это чё ? Мелюзга какая то.😀👍
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1 час.
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