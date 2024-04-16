Аресты чиновников после выборов продолжаются. Счёт пошёл на десятки

Федор Орлов

Взятка или хищение в сумме, как здесь говорится, пять - десять миллионов сопоставима со среднемесячной зарплатой чиновника среднего звена. Дык наверное ещё рано кричать Ура, подождем до того как начнутся посадки за миллиардные преступления, А это чё ? Мелюзга какая то.😀👍