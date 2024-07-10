Ростех внедрит систему сервисного обслуживания для лимузинов «Аурус»

Фото: Александр Уткин Компания «РТ-Инновационные разработки», совместное предприятие «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех и ООО «ИЦ ИАС», разрабатывает и внедряет систему послепродажного обслуживания для автомобилей класса ультра-люкс производства ООО «АУРУС».
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