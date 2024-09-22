Бройлеры всё

Группа агропредприятий «Ресурс», лидер по производству курятины, скупает активы на рынках мяса и молока, чтобы избежать стагнации бизнеса Объем производства ГАП «Ресурс» превышает 1 млн тонн куриного мяса в годчитайте на monocle.