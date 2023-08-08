«Полтора миллиона недостаточно»: в Москве признали, что без мобилизации победы не будет

Николай Герасименко

Клинцевичу и писаке, клепающему провокационные статейки, нужно знать, что только добровольцев, желающих освободить народ Украины от хунты Салорейха, за последнее время пришло в СВО более 150 тысяч. Так что не хер здесь разводить паникерские настроения и вводить народ в заблуждение.