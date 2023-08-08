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«Полтора миллиона недостаточно»: в Москве признали, что без мобилизации победы не будет

«Полтора миллиона недостаточно»: в Москве признали, что без мобилизации победы не будет

России не хватает нынешней численности ее армии для победы в СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Николай Герасименко
Клинцевичу и писаке, клепающему провокационные статейки, нужно знать, что только добровольцев, желающих освободить народ Украины от хунты Салорейха, за последнее время пришло в СВО более 150 тысяч. Так что не хер здесь разводить паникерские настроения и вводить народ в заблуждение.
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