Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос для установки высокоскоростного оборудования

Экипаж 75-й длительной экспедиции продолжает модернизацию Международной космической станции. 18 августа 2026 года астронавты Анил Менон из NASA и Софи Адено из Европейского космического агентства совершили выход в открытый космос, который продлился 6 часов 23 минуты.
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