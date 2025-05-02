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Родственник Героя СССР — об эксгумации солдат во Львове: бандеровская возня

Родственник Героя СССР — об эксгумации солдат во Львове: бандеровская возня

РЕН ТВ Родственник Героя Советского Союза Николая Кузнецова Николай Сакниньш в разговоре с РЕН ТВ, комментируя начало эксгумации останков солдат Красной армии во Львове, отметил, что от украинской власти ждать чего-то другого было бы бессмысленно.

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