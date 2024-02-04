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Хуситы рассказали о 48 ударах США и Британии по Йемену

Хуситы рассказали о 48 ударах США и Британии по Йемену

США и Великобритания в ночь на воскресенье, 4 февраля, нанесли 48 ударов по Йемену. Об этом сообщил представитель правящего на севере страны движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа на своей странице в соцсети Х (бывш.

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