Хуситы рассказали о 48 ударах США и Британии по Йемену

США и Великобритания в ночь на воскресенье, 4 февраля, нанесли 48 ударов по Йемену. Об этом сообщил представитель правящего на севере страны движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа на своей странице в соцсети Х (бывш.