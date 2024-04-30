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Несекретные материалы

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РФ готовит крупное наступление в конце мая или июне - Financial Times

РФ готовит крупное наступление в конце мая или июне - Financial Times

Financial Times со ссылкой на источники в ГУР: РФ готовит крупное наступление в конце мая или июнеУкраинские разведчики сказали, что Россия наносит удары по военной инфраструктуре в Харькове, чтобы «смягчить поле боя».

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