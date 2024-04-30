РФ готовит крупное наступление в конце мая или июне - Financial Times

Financial Times со ссылкой на источники в ГУР: РФ готовит крупное наступление в конце мая или июнеУкраинские разведчики сказали, что Россия наносит удары по военной инфраструктуре в Харькове, чтобы «смягчить поле боя».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии