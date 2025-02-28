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Жителям центральной России будут показывать ролики с таджикскими титрами

Жителям центральной России будут показывать ролики с таджикскими титрами

Русский Колоколъ Суздальский кремль. Nikolay Gyngazov/Global Look Press На этот проект выделяют деньги власти Владимирской области.

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Комментарии
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Александр Зубков
Боже! Какие дебилы у власти. Родную маму ради бизнеса готовы продать.
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3 час.
Одиссей
Как по мне, так ключевой вопрос задан в опроснике: &quot;Зачем субтитры, если у КАЖДОГО мигра есть сертификат о владении русским языком???&quot;  Предполагается, что на уровне, достаточном для жизни и нормального общения. И тут возникает когнитивный диссонанс (если знают язык - зачем субтитры, если не знают языка - как получили ВНЖ), который  легко решается, если: а) все знают, что оные сертификаты - полная липа и мигров можно массово выгонять за нарушение условий пребывания - но по каким-то причинам этого не делают. б) история с титрами - просто попил бюджета.
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1 час.
Елена Хараничева
А следующим шагом будет переименование России?
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1 час.
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