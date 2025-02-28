Жителям центральной России будут показывать ролики с таджикскими титрами

Одиссей

Как по мне, так ключевой вопрос задан в опроснике: "Зачем субтитры, если у КАЖДОГО мигра есть сертификат о владении русским языком???" Предполагается, что на уровне, достаточном для жизни и нормального общения. И тут возникает когнитивный диссонанс (если знают язык - зачем субтитры, если не знают языка - как получили ВНЖ), который легко решается, если: а) все знают, что оные сертификаты - полная липа и мигров можно массово выгонять за нарушение условий пребывания - но по каким-то причинам этого не делают. б) история с титрами - просто попил бюджета.