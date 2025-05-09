Кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

Граждане, достигшие 80-летнего возраста, Герои Советского Союза и Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии