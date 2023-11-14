DECstation 5000/260 — когда интернет был еще молодым

Автор: Ereinion Больше интересных фотографий и комментариев в оригинальном материале Я уже не первый раз обращаюсь к истории рабочих станций Unix — наиболее интересных представителей перехода от «маленьких компьютеров» к современным персональным компьютерам.
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