Судно с моряками из Сирии и Египта ошвартовано у причала в Керчи

t.me/РосМорРечФлот Судно с экипажем из Сирии и Египта ошвартовано у причала в Керчи для безопасной стоянки судна, моряки снабжены всем необходимым, сообщает пресс-служба федерального агентства морского и речного транспорта.
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