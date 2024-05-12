Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии.
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