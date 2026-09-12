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Регионы России

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Samsung представила Galaxy A08 в ОАЭ и объявила старт продаж Galaxy S26 FE в Индии

Samsung представила Galaxy A08 в ОАЭ и объявила старт продаж Galaxy S26 FE в Индии

Samsung начала продажи смартфона Galaxy A08 в Объединённых Арабских Эмиратах. Устройство доступно с конфигурацией 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по цене 625 дирхамов (примерно 170 долларов США).

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